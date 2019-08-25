В тюменском посёлке Московский появится Дом культуры

СЕГОДНЯ 15:07 2019-08-25T15:07:46+03:00

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Через два года в посёлке Московский Тюменского района появится новый Дом культуры. Уже заключен контракт на строительство центр культурного развития с концертным залом. Срок выполнения работ по контракту – июль 2021 года.

Как сообщили в главном управлении строительства Тюменской области, в здании общей площадью более шести тысяч квадратных метров разместится зрительный зал на 500 мест, танцевальный зал и помещения для занятий творческой деятельностью. Предусмотрены кабинеты для вокально-хоровой студии, занятий рукоделием (кройка, шитье, вязание), кабинеты для драматического и кукольного театральных кружков, студии художественного и прикладного искусства (рисование, живопись, дизайн). Кроме помещений для творчества, в здании предусмотрено место для буфета.

Площадь рядом с центром (более 1,4 га) будет благоустроена, также предусмотрены 73 парковочных места.

ИСТОЧНИК KP.RU