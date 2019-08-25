Родителям тюменских первоклашек рассказали, как сберечь здоровье первоклашки

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-25T12:30:36+03:00

Начинать подготовку нужно уже сейчас

Изменить размер текста: A A

Всего через неделю первоклашки впервые сядут за парты. Адаптация к новым условиям и знакомство с ребятами может оказаться стрессом для детского организма.

Чтобы первоклассник с новыми друзьями не приобрел и новые болезни, нужно начинать подготовку к новому ответственному периоду уже сейчас.

Врач-педиатр детской поликлиники ОКБ 2 Анна Корчагина рассказала, что в первую очередь очень важен режим дня ребенка – ранние подъемы и ранние уходы ко сну нужно начинать «практиковать» заранее, чтобы организм ребенка привык к 1 сентября и для него это не было неприятным сюрпризом.

Родители должны следить и за питанием будущего ученика. Важно, чтобы в рационе были все микроэлементы и витамины, необходимые для здорового роста и развития.

Проконтролируйте, чтобы ребенок полноценно питался 3-4 раза в день, чтобы не было никаких вредных перекусов и фастфуда, организму нужны силы для учебы. И третий очень важный совет – не забывать о гигиене.

После школы обязательно нужно мыть руки с мылом, лицо, менять одежду, сообщает «АиФ в Западной Сибири».

ИСТОЧНИК KP.RU