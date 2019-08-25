Три участка трассы «Тюмень-Тавда» активно ремонтируются

СЕГОДНЯ 10:06 2019-08-25T10:09:23+03:00

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В Тюменской области продолжается дорожный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили в главном управлении строительства региона, всего в 2019 году запланированы работы на 407 объектах: на 34 объектах региональных дорог в агломерации (63,2 км) и на 167 объектах региональных дорог вне ее протяженностью 314,1 км. Общая протяженность ремонта в этом году по Тюменской области в рамках нацпроекта составит более 500 км.

На сегодня завершены работы по ремонту участка дороги «Голышманово-Аромашево» протяженностью 1,6 км, участка дороги «Тюмень-Ишим-Омск» - Гладилово-Скарединка (более 3 км), отремонтированы 3,8 км дороги «Средние Чирки – Темная» Голышмановского района.

Закончены все работы, кроме укрепления на трубах, обустройства пересечений и примыканий на участке автомобильной дороги Бескозобово-Евсино-Ламенский. Один из самых масштабных ремонтов в рамках нацпроекта в 2019 году проходит в Нижнетавдинском районе. Сегодня здесь активно ремонтируют три участка трассы Тюмень – Нижняя Тавда, полностью завершены они на участке с 40 по 42 км и участке протяженностью 1 км дороги Нижняя Тавда – Мияссы – до границы Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU