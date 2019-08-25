Федеральные эксперты высоко оценили тюменские медучреждения для пожилых

СЕГОДНЯ 08:23 2019-08-25T08:24:51+03:00

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Представители Федерального центра координации деятельности субъектов РФ по развитию и оказанию медицинской помощи по профилю «гериатрия» провели аудит мероприятий, направленных на достижение результатов федерального проекта «Старшее поколение» в Тюменской области.

В департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили, что этот федеральный проект - часть нацпроекта «Демография» и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной и здоровой жизни пожилых людей. Федеральные аудиторы проанализировали деятельность госпиталя для ветеранов войн, городских поликлиник №8 и №5. Оценивалось оснащение гериатрических отделений, кабинетов врачей-гериатров, обеспеченность кадрами в соответствии с нормативами, использование комплексной гериатрической оценки при оказании помощи лицам со старческой астенией.

По заключению Ксении Баранниковой, администратора проектного офиса "Старшее поколение", «в Тюменской области выстроена система оказания гериатрической помощи – и на амбулаторном уровне и на стационарном. Есть взаимодействие с социальными службами.

По итогам аудита дана высокая оценка организации и оказания гериатрической помощи в Тюменской области, специалисты готовы рекомендовать успешные практики на федеральном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU