Тюменкам предлагают ради ранней пенсии родить троих

СЕГОДНЯ 06:36 2019-08-25T06:36:14+03:00

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Хочешь на пенсию в 50 лет? Роди пятерых и отработай на благо государства не менее 15 лет – заявили в пенсионном фонде России. Отныне право на досрочную пенсию распространили на всех многодетных мам.

С начала 2019 года список досрочных пенсионеров расширился: в него вошли многодетные мамы. Ранее это касалось только женщин, воспитавших пятерых и более детей. Им страховая пенсия по старости назначалась и будет назначаться в 50 лет. Теперь правом на досрочное пенсионное обеспечение могут воспользоваться мамы, которые воспитали трех и более детей.

Как сообщает пресс-служба УПФР города Тюмени, если в семье четверо детей, то пенсия мамы будет назначена ей в 56 лет, то есть на четыре года раньше общеустановленного пенсионного возраста. Матери, воспитавшие троих детей, выйдут на заслуженный отдых в 57 лет. При этом правило распространяется и на усыновителей, если они воспитывали малышей до восьми лет. Если женщина была лишена родительских прав, то о такой льготе она может забыть.

Для выхода на досрочную пенсию многодетной маме нужно накопить 15 лет трудового стажа и не менее 30 пенсионных баллов, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU