СЕГОДНЯ 05:26 2019-08-25T05:26:44+03:00

Погода в Тюмени 25 августа: тепло и небольшой дождь. Фото с сайта pixabay.com

Приметы гласили: за окном тепло и ясно – в лесу будет много белых грибов

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Утро воскресенья 25 августа в Тюмени начнётся с солнечной погоды. После полудня набегут облака и пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный, восточный 2-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +20 градусов.

В Тюменской области переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер западный, северо-западный с переходом на юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +22 градусов.

По народному календарю сегодня день Фотия. Приметы гласили: дождь идет – к короткому бабьему лету, за окном тепло и ясно – в лесу будет много белых грибов. В наши дни садовники с 25 августа приступают к сбору облепихи.

ИСТОЧНИК KP.RU