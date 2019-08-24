Кондитерские изделия тюменских производителей пользуются спросом и в Азии, и в Европе

СЕГОДНЯ 21:26 2019-08-24T21:26:00+03:00

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Кондитерские изделия тюменских производителей пользуются огромным успехом не только в России, но и за рубежом. Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, все «кондитерские» предприятия обладают серьёзным экспортным потенциалом и успешно осваивают зарубежные рынки сбыта.

Так, например, кондитерская фабрика «Квартет» реализует свою продукцию в Германии, Дании, Китае, Греции, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Монголии, Армении, Грузии и Туркменистане. Ишимская кондитерская фабрика «Слада» поставляет свою продукцию через Германию в такие страны, как Нидерланды, Греция, Дания, Франция, Испания, Италия и Израиль. Кроме того, кондитерские изделия компании пользуются спросом в странах СНГ, Азербайджане, Украине, Грузии и Монголии.

- У ишимских кондитеров есть масштабные планы увеличения экспорта своей продукции в Китай. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» мы окажем им поддержку в форме компенсации части расходов на логистику, - отметил Александр Моор.

Сегодня современные кондитерские предприятия работают в Тюмени, Ялуторовске и Ишиме. Каждое из них демонстрируют хорошие темпы развития.

- Если тюменская фабрика «Квартет» пока реализует свою продукцию только на территории нашего и соседних регионов, то ялуторовская фабрика «Кураж» и ишимская «Слада» активно продвигаются на зарубежные рынки, - подчеркнул глава региона.

Отметим, что производство кондитерских изделий в Тюменской области постоянно растет. К примеру, «Квартет» каждый год выпускает 365 тонн продукции 50 видов. Более чем на 20 позиций расширился ассортиментный перечень кондитерской фабрики «Слада». С начала 2014 года объем производства и продаж увеличился более чем в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU