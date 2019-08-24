Инклюзивный спектакль «Дежавю» станет итогом областного социального проекта «Предназначение»

СЕГОДНЯ 20:29 2019-08-24T20:29:58+03:00

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В Тюменской области реализуется проект «Предназначение», организатором которого выступает центр по развитию досуга населения АНО «Дельфин» при поддержке департамента культуры Тюменской области. Итогом проекта станет инклюзивный спектакль «Дежавю», премьера которого намечена на ноябрь 2019 года в Тюменском драматическом театре. Вместе с профессиональными актёрами в спектакле примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья.

По мнению организаторов, основными целями проекта являются: создание творческий инклюзивной команды, преодоление социальных, физиологических и психологических барьеров, а также внедрение активных форм организации досуга населения, которые способствуют вовлечению людей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам руководителяя проекта «Предназначение» Екатерины Бертрам, проект направлен на реализацию творческих способностей людей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность, расстройства аутистического спектра и пенсионеров и людей без особенностей здоровья.

- Главная задача — не просто соединить эти категории людей, а убрать границы, касающиеся творческого процесса между ними, показать общественности, что эти категории могут участвовать на одной сцене и создать музыкальный спектакль о жизненных ценностях, - отметила Катя.

Отметим, что проект «Предназачение» реализуется в рамках поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Сейчас участники активно готовятся к премьере спектакля, репетируют и проходят различные мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU