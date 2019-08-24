2019-08-24T19:46:42+03:00
Экономика

Рано осиротевшие братья из Абатского района стали развивать личное подсобное хозяйство

Специалисты центра занятости помогли ребятам получить финансовую помощь
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Рано осиротевшие братья из Абатского района стали развивать личное подсобное хозяйствоРано осиротевшие братья из Абатского района стали развивать личное подсобное хозяйствоФото: pixabay.com
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Специалисты центров занятости Тюменской области активно работают над развитием самозанятости, особенно в сельских районах, где по традиции не хватает рабочих мест. Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, специалисты разрабатывают бизнес-планы, помогают оформить документы и получить необходимую материальную поддержку из бюджета.

Например, такую поддержку получили жители одной и деревень Абатского района братья Поздеевы. Рано осиротевшие парни начали семейное дело и занимаются сейчас разведением крупного рогатого скота. Ребята начали самостоятельно развивать личное подсобное хозяйство – они купили двух дойных коров и получили от них приплод.

Специалисты центра занятости населения Абатского района предложили одному из братьев принять участие в программе самозанятости. Весной 2019 года парен защитил бизнес-план и уже через месяц получил финансовую помощь. В администрации села тоже заметили трудолюбие и старание ребят и выделили им освободившееся жильё.

Сейчас у братьев Поздеевых уже четыре дойных коровы, семь нетелей, 20 телят и более 30 овец. Теперь Виталий и Юрий собираются построить животноводческие дворы и купить дополнительно 10 дойных коров.

Летом 2019 года молодые фермеры получили от администрации Абатского района 200 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства за счёт грантовой поддержки. В Тюменской области в общей сложности подобную помощь получили 178 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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