2019-08-24T18:46:21+03:00
Общество

Александр Моор назвал приоритеты в образовании подрастающего поколения

Губернатор принял участие в августовском профессионально-общественном форуме
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор назвал приоритеты в образовании подрастающего поколенияАлександр Моор назвал приоритеты в образовании подрастающего поколенияФото: Лидия Шумкова
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Раскрытие талантов ребят и индивидуальные программы обучения должны стать приоритетом в образовании подрастающего поколения. Об этом сегодня, 24 августа, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на ежегодном августовском профессионально-общественном форуме.

Сегодня единую систему работы с одарёнными детьми в Тюменской области создают Региональный центр «Новое поколение», школьные корпоративные классы, обучающие онлайн-платформы, профильные смены и ресурсные центры в муниципалитетах. Как отметил Александр Моор, в регионе инициировано начало работы по персонализированному обучению в уровне старшей общеобразовательной школы.

- В новый учебный год мы входим в пилотном варианте с 11 школами Тюмени, и это - не лабораторный эксперимент и не удел лишь школ-инноваторов. Через год в такой формат могут переходить и другие организации, включая систему профессионального и высшего образования, - заметил губернатор.

В числе достижений 2019 года, упомянутых губернатором, - окончательное упорядочивание сети учреждений профессионального образования.

- В ходе национального проекта «Молодые профессионалы» была серьезно модернизирована инфраструктура и лабораторная база. В этой сфере регион также может похвастаться громкими успехами и победами отдельных студентов и наставников в конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства как российского, так и международного уровня, - подчеркнул Александр Моор.

По мнению главы региона, эти достижения позволяют ориентироваться на более высокую планку в подготовке кадров нового качества.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в городе проходит Областной августовский профессионально-общественный образовательный форум «Тюменское образование – 2019». На диалоговых площадках педагоги и руководители школ Тюменской области делились лучшими образовательными практиками, рассказывали друг другу о различных проектах и обменивались мнениями о современных методах, подходах и технологиях в рамках нацпроекта «Образование».

ИСТОЧНИК KP.RU

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