Тюменцам рассказали, опасны ли клещи в августе

СЕГОДНЯ 17:08 2019-08-24T17:08:02+03:00

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Пик активности клещей в нашем климате приходится на июнь, но некоторые виды этих паразитов переживают второй пик активности именно в августе. Способствует этому теплая и влажная погода, которая как раз характерна для нашего региона во второй половине августа.

По словам зоолога Маргариты Веснер, клещи не любят сильную жару, яркое солнце и дождь. И от того, и от другого, они стараются спрятаться. А вот когда тепло, но пасмурно и влажно после кратковременных дождей – это идеальные условия для членистоногих. Потому сейчас нужно быть как нельзя внимательными и предохраняться от укусов паразитов. Кстати, мнение о том, что клещей нет в хвойных лесах и они боятся запаха хвои, – миф. Они могут жить как в лиственных (более комфортные условия), так и в хвойных лесах. Потому, отправляясь в лес, надевайте соответствующую одежду, обрабатывайте ее специальными отпугивающими средствами. Активность клещей упадет, когда температура понизится до 6-7 градусов.

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, резкого роста обращений с укусами клеща в нашем регионе нет, цифры не превышают средние за много лет значения. В целях защиты горожан, в парках, скверах, общественных местах проходят повторные акарицидные обработки.

Областной Роспотребнадзор напоминает, что наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Если вы все-таки обнаружили на себе клеща, его обязательно нужно исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» и ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора. При присасывании клеща нужно обращаться в приемное отделение Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а).

ИСТОЧНИК KP.RU