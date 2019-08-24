2019-08-24T16:21:40+03:00
Общество

Незабываемые летние каникулы в детских лагеря Тобольска завершают сезон

Дети оздоровились и получили новые навыки
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Незабываемые летние каникулы в детских лагеря Тобольска завершают сезон. Фото с сайта pixabay.comНезабываемые летние каникулы в детских лагеря Тобольска завершают сезон. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Тобольские педагоги организовали для местных ребятишек яркие и незабываемые летние каникулы. Этим летом лагеря с дневным пребыванием для ребятишек были организованы Центром реализации молодёжных и профилактических программ г. Тобольска на базе средней школы №5 («Подсолнух») и «Территория детства» на базе Центра молодежных инициатив.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в течение всего лета ребята тренировались и соревновались на тренажёрах, спортивных площадках, играли в беседках, на качелях в детском городке. А взрослые помогали усвоить и определенные полезные навыки.

А в отделении социальной реабилитации в августе все мероприятия проходят по программе «Театральная палитра». По сюжету ребята проходят отбор в специальную труппу актеров, сценаристов, декораторов и представителей других театральных профессий. Эта труппа в последние дни смены подготовит и покажет спектакль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцам рассказали, опасны ли клещи в августе
Тюменские общественники издадут настольные игры по истории Великой Отечественной войны
Ялуторовчане с размахом отмечают августовские спасы
В Тюмени пьяный водитель протаранил несколько автомобилей и врезался в дерево
На кольце Федюнинского-Пермякова водитель на «КИА» снёс ограждение и вылетел на газон
Александр Моор: педагогический форум задаёт профессиональный тон новому учебному году
Полторы тысячи малышей из Тюменского района впервые пойдут в детский сад
ФК «Тюмень» сыграл вничью с уральскими футболистами
Технологи научат тюменцев варить сыр
В Ялуторовске построят «стража непогоды»
На фестивале «Ишимский конный стан» начались скачки
Тюменцам рассказали, какие букеты цветов сейчас в моде на 1 сентября
Тюменцев просят помочь с канцтоварами детям из малообеспеченных семей
До открытия современного ФАП в Ишимском районе остались считанные дни
Погода в Тюмени 24 августа: солнечно и без дождей
Тюменские пенсионеры попробуют себя в качестве блогеров и журналистов
В школах Богандинского заработают «Точки роста»
Центр оценки профмастерства и квалификаций педагогов Тюменской области откроется в сентябре
Оператор машинного доения коров защищает честь Тюменской области на всероссийском конкурсе
В Тюменской области реализуется национальный проект «Чистая вода»
Тюменцы предпенсионного возраста могут повысить квалификацию без отрыва от работы
Начинающим тюменским экспортёрам рассказали, как получить репутацию надёжного партнёра