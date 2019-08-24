Незабываемые летние каникулы в детских лагеря Тобольска завершают сезон

СЕГОДНЯ 16:21 2019-08-24T16:21:40+03:00

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Тобольские педагоги организовали для местных ребятишек яркие и незабываемые летние каникулы. Этим летом лагеря с дневным пребыванием для ребятишек были организованы Центром реализации молодёжных и профилактических программ г. Тобольска на базе средней школы №5 («Подсолнух») и «Территория детства» на базе Центра молодежных инициатив.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в течение всего лета ребята тренировались и соревновались на тренажёрах, спортивных площадках, играли в беседках, на качелях в детском городке. А взрослые помогали усвоить и определенные полезные навыки.

А в отделении социальной реабилитации в августе все мероприятия проходят по программе «Театральная палитра». По сюжету ребята проходят отбор в специальную труппу актеров, сценаристов, декораторов и представителей других театральных профессий. Эта труппа в последние дни смены подготовит и покажет спектакль.

ИСТОЧНИК KP.RU