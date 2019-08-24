2019-08-24T15:39:41+03:00
Общество

Тюменские общественники издадут настольные игры по истории Великой Отечественной войны

Раз в пару месяцев планируется проводить большие интеллектуальные турниры
Алена Кульмухаметова
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Тюменские общественники издадут настольные игры по истории Великой Отечественной войны. Фото с сайта pixabay.comТюменские общественники издадут настольные игры по истории Великой Отечественной войны. Фото с сайта pixabay.com
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Семь настольных игр по тематике Великой Отечественной войны создадут тюменские общественники. Две из них, о детях-героях и главных сражениях, уже подготовлены к изданию.

Активисты с помощью игр планируют расширить знания школьников о войне. В их комплект на базе "Мемо" войдут «Дети – герои Великой Отечественной войны», «Главные сражения Великой Отечественной войны», «Города-герои и города воинской славы», «Оружие Победы», «Великие Подвиги», «Герои Великой Отечественной войны», «Полководцы Победы». Тираж - 700 экземпляров, по 100 штук каждой игры выпустит Тюменский дом печати.

Первыми комплекты игр получат школьники Тюменского района, и в случае успеха масштабировать на весь регион и далее за его пределы. С сентября для учителей и педагогов дополнительного образования в муниципалитете пройдет ряд семинаров по использованию настольных игр в работе с детьми.

После этого в течение 2019 года занятия с играми включат в урочную и во внеурочную деятельность ребят. Раз в пару месяцев планируется проводить большие интеллектуальные турниры с использованием комплекта игр.

Победители в качестве приза получат одну из семи игр в подарок, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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