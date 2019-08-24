2019-08-24T11:23:30+03:00
Общество

Полторы тысячи малышей из Тюменского района впервые пойдут в детский сад

Обновлённые группы ждут ребят
Алена Кульмухаметова
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Полторы тысячи малышей из Тюменского района впервые пойдут в детский сад. Фото с сайта pixabay.comПолторы тысячи малышей из Тюменского района впервые пойдут в детский сад. Фото с сайта pixabay.com
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Новый учебный год начнётся всего через одну неделю. Детские сады Тюменского района полностью готовы к приёму малышей.

В пресс-службе муниципалитета рассказали, что 1435 детей этим летом зачислены в дошкольные учреждения Тюменского района. К приёму детей готовятся здания и коллективы детских учреждений. Так, 30 августа завершатся ремонтные работы в Каменском детсаду, в начале сентября – в Переваловском и Успенском. В этих трех детских садах Тюменского района появились новые ясельные группы. Для приема малышей 2017 года рождения капитально отремонтировали не занятые прежде помещения. В группах для самых маленьких - яркие стены, мягкие полы, новые и безопасные мебель и игрушки.

При подготовке к новому учебному году все объекты образования Тюменского района, в том числе в детские сады, проверили на пожарную и антитеррористическую защищенность. Как показала проверка межведомственной комиссии, к учебному году все учреждения образования готовы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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