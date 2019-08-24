На фестивале «Ишимский конный стан» начались скачки
На ипподроме, который находится на третьем километре автодороги «Ишим-Синицино» пару минут назад стартовал фестиваль «ишимский конный стан».
Зрители увидят сегодня рысистые бега, конкур и небывалые по зрелищности и напрягу эмоций скачки.
Как рассказала президент организации Евгения Пшеничникова, своё мастерство покажут команды из Ялуторовска, Заводоуковска, Ишимского, Голышмановского, Сорокинского, Бердюжского, Юргинского и Викуловского районов.
Кроме того, на фестивале будут работать игровые площадки и мастер-классы на конную тематику. Зрители смогут посмотреть показательные выступления воспитанников, покататься на лошадях и пострелять из лука.
Сегодня организован бесплатный подвоз от площади Коркина с отправлением в 10.30, 11.00 и 11.30, и в обратном направлении – в 15.00, 15.30 и 16.00.
Мероприятие направлено на возрождение традиции проведения конных мероприятий в Ишиме и Ишимском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU