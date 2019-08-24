СЕГОДНЯ 09:05 2019-08-24T09:05:47+03:00

На фестивале «Ишимский конный стан» начались скачки. Фото из группы "Конный клуб "Кентавр" г. Ишим" в соцсети Контакте

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На ипподроме, который находится на третьем километре автодороги «Ишим-Синицино» пару минут назад стартовал фестиваль «ишимский конный стан».

Зрители увидят сегодня рысистые бега, конкур и небывалые по зрелищности и напрягу эмоций скачки.

Как рассказала президент организации Евгения Пшеничникова, своё мастерство покажут команды из Ялуторовска, Заводоуковска, Ишимского, Голышмановского, Сорокинского, Бердюжского, Юргинского и Викуловского районов.

Кроме того, на фестивале будут работать игровые площадки и мастер-классы на конную тематику. Зрители смогут посмотреть показательные выступления воспитанников, покататься на лошадях и пострелять из лука.

Сегодня организован бесплатный подвоз от площади Коркина с отправлением в 10.30, 11.00 и 11.30, и в обратном направлении – в 15.00, 15.30 и 16.00.

Мероприятие направлено на возрождение традиции проведения конных мероприятий в Ишиме и Ишимском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU