Тюменцев просят помочь с канцтоварами детям из малообеспеченных семей

СЕГОДНЯ 07:28 2019-08-24T07:28:47+03:00

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Ежегодная акция «Собери ребенка в школу» стартовала во всех городах России. Пока жители Тюмени не торопятся помочь чужим детям.

Пункты приема открыты в выходные дни. В городе работает четыре пункта приема, куда можно принести необходимые для учебы канцтовары: тетради, дневники, обложки, ручки и карандаши, линейки, циркули, транспортиры, ластики, пеналы, точилки, альбомы, фломастеры, краски, пластилин, цветную бумагу, ножницы, клей и т.д. Кроме того, принимают портфели и мешки для обуви.

Для сборов в школу осталась всего одна неделя и тюменцам, которые готовят своих детей к новому учебному году, предлагают помочь канцтоварами детям из малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Школьные принадлежности принимают в центрах раздачи совместных покупок. «Паутина» (ул. Рижская, д. 58, тел. 20-67-62), работает с 10 до 18 часов в субботу, с 10 до 16 часов в воскресенье. «Оборона» (ул. Ямская, д. 73, корп. 2, тел. +7-919-959-20-29) открыта с 11 до 16 часов в выходные. «Восточный» (ул. Широтная, д. 129/1, с торца), тел. +7-922-482-71-43) - с 13 до 18 часов. «Центр» (ул. Станкостроителей, д. 1, оф. 105 , тел: +7-904-499-29-11) - с 11 до 19 часов в субботу, с 11 до 17 часов в воскресенье, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU