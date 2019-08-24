2019-08-24T06:38:04+03:00
Общество

До открытия современного ФАП в Ишимском районе остались считанные дни

Его оснастят новой техникой
Алена Кульмухаметова
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До открытия современного ФАП в Ишимском районе остались считанные дни. Фото с сайта pixabay.comДо открытия современного ФАП в Ишимском районе остались считанные дни. Фото с сайта pixabay.com
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Новые модульные фельдшерско-акушерские пункты или ФАПы появляются в сёлах Тюменской области. Как правило, их открывают в населенных пунктах от 100 до 2000 жителей, которые расположены на расстоянии более шести км от действующих ФАПов.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, в деревне Борисовка Ишимского района живут порядка 200 человек. ФАП поселения размещался в аварийном здании.

Уже этой осенью в деревне появится собственный модульный ФАП - здание площадью 60 кв. м., со смотровой и процедурно-прививочным кабинетом, местом для ожидания приема, а также санузлом и раздевалкой для персонала. Здесь есть все коммуникации, горячая вода, мебель и оборудование.

Появится новый ФАП в Борисовке благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Из федерального бюджета на его устройство выделено свыше 4,7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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