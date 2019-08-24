СЕГОДНЯ 06:38 2019-08-24T06:38:04+03:00

До открытия современного ФАП в Ишимском районе остались считанные дни. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Новые модульные фельдшерско-акушерские пункты или ФАПы появляются в сёлах Тюменской области. Как правило, их открывают в населенных пунктах от 100 до 2000 жителей, которые расположены на расстоянии более шести км от действующих ФАПов.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, в деревне Борисовка Ишимского района живут порядка 200 человек. ФАП поселения размещался в аварийном здании.

Уже этой осенью в деревне появится собственный модульный ФАП - здание площадью 60 кв. м., со смотровой и процедурно-прививочным кабинетом, местом для ожидания приема, а также санузлом и раздевалкой для персонала. Здесь есть все коммуникации, горячая вода, мебель и оборудование.

Появится новый ФАП в Борисовке благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Из федерального бюджета на его устройство выделено свыше 4,7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU