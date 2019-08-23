2019-08-23T21:03:33+03:00
Общество

Тюменские пенсионеры попробуют себя в качестве блогеров и журналистов

В регионе запущен уникальный инновационный проект «MediaLab 55+»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские пенсионеры попробуют себя в качестве блогеров и журналистовТюменские пенсионеры попробуют себя в качестве блогеров и журналистовФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Тюменский региональный Благотворительный фонд «Старшее поколение» запустил инновационный проект «MediaLab 55+» для пожилых активистов, которые хотят быть в тренде. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, тюменцы «серебряного» возраста обучатся основам журналистики, фото- и видеосъёмки, попробуют себя в стажировке в СМИ и смогут быть услышанными как можно большим числом единомышленников.

Преподаватели и кураторы проекта приготовили для участников проекта массу интересного: презентации, круглые столы, лекции и мастер-классы, посвящённые издательскому делу, продюсированию, теле- и радиожурналистике, блогерству и производству роликов. По окончании обучающего курса пенсионеры смогут пройти практику в редакции, составить собственное мнение о работе журналиста и глубже понять насущные потребности журналистики. После того, как все коммуникационные технологии будут освоены, «серебряные» активисты создадут собственные странички в соцсетях и снимут социальные ролики.

Полученные знания активисты старшего поколения смогут применить во время работы волонтёром со сверстниками, в т.ч. с маломобильными.

Отметим, что «MediaLab 55+» стал победителем конкурса социально значимых просветительских проектов для пожилых людей «Серебряный возраст» благотворительного фонда «Хорошие истории». Проект соответствует основным направлениям федерального и регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU

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