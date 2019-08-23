2019-08-23T20:03:01+03:00
Общество

В школах Богандинского заработают «Точки роста»

Центры цифрового и гуманитарного профилей начнут работу уже 20 сентября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В школах Богандинского заработают «Точки роста»В школах Богандинского заработают «Точки роста»Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Центры цифрового и гуманитарного профилей под названием «Точки роста» заработают в сельских школах Тюменской области уже 20 сентября. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, открытие центров состоится в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Так, например, «Точка роста» в богандинской школе №1 Тюменского района первой закончила ремонт и ребрендинг учебных кабинетов и коворкинг-зоны, предназначенных для занятий. Здесь появятся новые парты, стулья, мягкие кресла, 3D-принтеры, квадрокоптеры и шлемы виртуальной реальности. Ключевым элементом работы центров станут практические занятия с использованием современной техники.

По словам руководителя центра «Точка роста» богандинской школы №1 Анны Подласовой, в образовательный процесс вовлекут не только педагогов и учеников, но также родителей и представителей общественных объединений.

- Педагоги и руководители общаются между собой очно и в социальных сетях, обмениваются опытом. Для закрепления знаний на практике, перед началом учебного года учителя технологии поедут на образовательную сессию в «Кванториум» города Томска. На семинарах их обучат работе с VR-очками, 3D-принтерами, квадрокоптерами и новым программным обеспечением, - рассказала Анна Подласова.

Ученики «Точки роста» в богандинской школе №1 будут осваивать виртуальную реальность, геоинформатику, технологии работы «Умного дома» и облачные интернет-технологии. В школе №2 ребята будут учиться создавать и дублировать мультфильмы, изучать маркетинг и SMM-технологии, а также заниматься компьютерным дизайном и нанотехнологиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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