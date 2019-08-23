Центр оценки профмастерства и квалификаций педагогов Тюменской области откроется в сентябре

СЕГОДНЯ 19:51 2019-08-23T19:51:58+03:00

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Институт развития регионального образования (ул. Советская, 56) станет площадкой для размещения центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов Тюменской области. Как сообщили в департаменте образования и науки региона, процедуры по созданию центра уже перешли в завершающую стадию, а создаётся он в рамках реализации национального проекта «Образование». Первую группу педагогов центр может сможет принять уже в сентябре.

Все желающие педагоги смогут на базе центра пройти независимую оценку, чтобы определить уровень своего профессионального мастерства. Экзамены пройдут по единым контрольно-измерительным материалам с привлечением экспертов, результаты диагностики помогут разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты для каждого учителя.

Ещё одной важной задачей нового учреждения станет тестирование педагогов перед аттестацией на присвоение квалификации или на соответствие занимаемой должности, а также для сертификации программ дополнительного профессионального образования.

Напомним, для исполнения майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта 12-ти национальных проектов (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU