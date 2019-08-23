2019-08-23T19:38:26+03:00
Общество

Оператор машинного доения коров защищает честь Тюменской области на всероссийском конкурсе

Стаж работы по профессии у Ольги Данилкиной – 11 лет
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Оператор машинного доения коров защищает честь Тюменской области на всероссийском конкурсеОператор машинного доения коров защищает честь Тюменской области на всероссийском конкурсеФото: pixabay.com
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Оператор ООО «Тюменские молочные фермы» Ольга Данилкина защищает честь региона на Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров». Мероприятие стартовало сегодня, 23 августа, в Башкортостане и продлится до 26 августа. Вместе с Ольгой за место на пьедестале будут бороться более 70 победителей региональных конкурсов из разных уголков страны.

Стаж работы по профессии у Ольги – 11 лет, два года из которых она трудится на молочной ферме компании «Дамате». К поездке специалист готовилась в течение нескольких месяцев, проходя испытания на уровне предприятия, района и области. Претендентке пришлось показать свой профессионализм в санитарной подготовке, теории на знание физиологии, молокоотдачи, гигиены содержания животных и помещений, устройств и эксплуатации доильного оборудования, требований для получения молока высшего сорта, техники безопасности и т.д. Кроме того, Ольга показала свои умения и практическую работу по разборке и сборке доильного аппарата.

Все испытания специалист прошла с успехом и на областном этапе набрала 95 баллов, что позволило ей выйти на всероссийский уровень. Кроме привычных испытаний тюменке придётся показать процесс доения коров в доильном зале. Перед началом соревнований конкурсантам дадут 10 минут на знакомство с коровами, доильным аппаратом и рабочим местом. Контрольное время на выполнение ручных операций в расчете на одну корову — 100 секунд. Работу участников оценят около 40 судей со всей России.

Отметим, что цель мероприятия – популяризация передового опыта в организации машинного доения, внедрение в молочном скотоводстве приемов и методов, которые повышают эффективность производства с помощью современных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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