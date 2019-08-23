Оператор машинного доения коров защищает честь Тюменской области на всероссийском конкурсе
Оператор ООО «Тюменские молочные фермы» Ольга Данилкина защищает честь региона на Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров». Мероприятие стартовало сегодня, 23 августа, в Башкортостане и продлится до 26 августа. Вместе с Ольгой за место на пьедестале будут бороться более 70 победителей региональных конкурсов из разных уголков страны.
Стаж работы по профессии у Ольги – 11 лет, два года из которых она трудится на молочной ферме компании «Дамате». К поездке специалист готовилась в течение нескольких месяцев, проходя испытания на уровне предприятия, района и области. Претендентке пришлось показать свой профессионализм в санитарной подготовке, теории на знание физиологии, молокоотдачи, гигиены содержания животных и помещений, устройств и эксплуатации доильного оборудования, требований для получения молока высшего сорта, техники безопасности и т.д. Кроме того, Ольга показала свои умения и практическую работу по разборке и сборке доильного аппарата.
Все испытания специалист прошла с успехом и на областном этапе набрала 95 баллов, что позволило ей выйти на всероссийский уровень. Кроме привычных испытаний тюменке придётся показать процесс доения коров в доильном зале. Перед началом соревнований конкурсантам дадут 10 минут на знакомство с коровами, доильным аппаратом и рабочим местом. Контрольное время на выполнение ручных операций в расчете на одну корову — 100 секунд. Работу участников оценят около 40 судей со всей России.
Отметим, что цель мероприятия – популяризация передового опыта в организации машинного доения, внедрение в молочном скотоводстве приемов и методов, которые повышают эффективность производства с помощью современных технологий.
ИСТОЧНИК KP.RU