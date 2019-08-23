Начинающим тюменским экспортёрам рассказали, как получить репутацию надёжного партнёра

СЕГОДНЯ 18:20 2019-08-23T18:20:24+03:00

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Итоги обучения начинающих экспортёров по теме «Эффективная деловая коммуникация для экспортёров» подвели Центр поддержки экспорта Тюменской области и Союз «Торгово-промышленная палата Тюменской области». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, семинар прошёл в рамках реализации Образовательной программы «Организация экспортной деятельности российских предприятий».

Очные занятия в 2018 году посетили более 120 слушателей – региональных представителей малого и среднего бизнеса, которые заинтересованы в реализации экспортной деятельности своего предприятия. Кроме того, участие в семинаре приняли десять МСП Тюменской области.

Квалифицированный тренер при помощи интерактивных методов обучения рассказал слушателям об эффективной организации коммуникационного процесса, о том, как познакомиться с потенциальными потребителями и как получить репутацию надёжного партнёра в международном профессиональном сообществе.

Во время курса были рассмотрены все этапы деловых переговоров от подготовки до анализа результатов, правила написания делового письма, 7 шагов к созданию убедительной продающей презентации продукта и классификация культур по Ричарду Льюису. На реальных примерах разобрали и невербальное поведение во время переговоров.

По признанию слушателей, курс оказался полезен с теоретической и практической точки зрения. Все участники мероприятия получили сертификат об участии в семинаре «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров» образовательной программы РЭЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU