2019-08-23T17:53:55+03:00
Общество

Тюменцы создали российский флаг из 500 отпечатков ладошек

День государственного флага в Тюмени отметили креативно, по-молодёжному [фото]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцы создали российский флаг из 500 отпечатков ладошекТюменцы создали российский флаг из 500 отпечатков ладошек
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Тюменцы и гости города сегодня, 23 августа, в прямом смысле слова приложили руки к созданию большого государственного флага России. На большом полотне, натянутом на Цветном бульваре в районе арки у нулевого километра, все желающие смогли оставить отпечаток ладошки, окрашенной в один из цветов российского триколора.

Для удобства выдавали перчатки

Для удобства выдавали перчатки

Некоторые участники выбирали один цвет (белый, синий, красный), другие – сразу несколько. Чтобы тюменцам было удобнее, организаторы предусмотрели одноразовые перчатки.

Кто-то выбирал один цвет, кто-то - сразу несколько

Кто-то выбирал один цвет, кто-то - сразу несколько

Как отметила одна из участниц мероприятия Сева Ахмедова, идея оставить свой отпечаток – интересная.

- Особенно она пришлась по душе нашим деткам, - призналась Сева.

Акция особенно полюбилась деткам

Акция особенно полюбилась деткам

Необычную акцию приурочили ко Дню государственного флага России, который вся страна ежегодно отмечает 22 августа.

Заместитель председателя Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе Олег Ульянов подчеркнул, что в этом году День российского флага решили отметить праздник креативно и по-молодёжному.

- Мы получили хороший отзыв от горожан, особенно от детей, которым было весело оставлять свои отпечатки на полотне, - поделился впечатлениями Олег Ульянов.

В акции принимали участие целые семьи

В акции принимали участие целые семьи

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о том, что на тюменской набережной каждый желающий смог попробовать себя в роли кондитера и показать любовь к российскому триколору. У Моста влюблённых тюменцы научились делать имбирные пряники, которые потом, с помощью цветной глазури, покрасили в цвета флага нашей страны. Мастер-класс провели профессиональные кондитеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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