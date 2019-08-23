2019-08-23T17:02:28+03:00
Экономика

Мобильное приложение «Бизнес 72» помогает предпринимателям в развитии бизнеса

У приложения широкий функционал
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Мобильное приложение «Бизнес 72» помогает предпринимателям в развитии бизнесаМобильное приложение «Бизнес 72» помогает предпринимателям в развитии бизнесаФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Мобильное приложение «Бизнес 72», разработанное фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области» по заказу областного правительства, помогает предпринимателям в развитии своего бизнеса.

У приложения широкий функционал: бизнесмены могут получить бесплатную консультацию по юридическим и бухгалтерским вопросам, проследить за анонсами деловых мероприятий и узнать новости бизнес-сообщества. Также в приложении доступны видеокурсы для обучения и бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства. Начинающие бизнесмены могут узнать аналитику, спрос и меры государственной поддержки по интересующему их сегменту рынка.

Для того, чтобы скачать приложение, необходимо зайти на сайт правительства Тюменской области, в раздел «Мобильные приложения».

Стоит отметить, что развитие информационных систем и приложений, нацеленных на удобство пользователей и эффективное взаимодействие с государственными органами и бюджетными учреждениями в цифровом виде, входит в задачи регионального проекта «Цифровое государственное управление». Главный исполнитель проекта – департамент информатизации Тюменской области.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что с нового учебного года в мобильном приложении «Образование 72» можно будет не только просматривать, но и скачивать файлы с домашними заданиями. Также можно будет настроить автоматическое уведомление о необходимости пополнения баланса питания, если сумма на счёте окажется ниже той, которую установил родитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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