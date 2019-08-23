Объём экспорта продукции тюменских производителей вырос до 1,27 млрд $

СЕГОДНЯ 16:38 2019-08-23T16:38:47+03:00

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Объём экспорта продукции тюменских производителей по итогам шести месяцев 2019 года составил 1,27 млрд $ США, тогда как за аналогичный период 2018 года показатели были зафиксированы на отметке 1,25 млрд $. Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, положительная динамика связана с созданием благоприятной экспортной среды в регионе.

- Тюменские предприятия выпускают качественную и конкурентоспособную продукцию, многие из них готовы к выходу на зарубежные рынки. Правительство области продолжает всесторонне поддерживать всех, кто уже занимается экспортом или планирует освоить новое направление, - подчеркнул глава региона.

Наибольший объем в экспортных поставках по традиции составили топливно-энергетические товары и продукция химической промышленности. Рост показателей наблюдается и в группе «машины, оборудование и другие транспортные средства» (с 11,3 до 37 млн $), в группе «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё» (с 8,7 до 10,8 млн $), в группе «металлы и изделия из них» (с 3,5 до 4 млн $). Растут продажи текстильных изделий, обуви, кожевенного сырья и пушнины.

Рост показателей внешней торговли обусловлен, в том числе, и повышением активности и эффективности выездов бизнес-делегаций за рубеж. Например, в 2018 году Центр поддержки экспорта организовал бизнес-миссии в Казахстан, ОАЭ, Азербайджан, Туркменистан, проводились консультации с предприятиями по поставкам продукции в Германию. В 2019 году тюменские производители впервые стали экспортировать продукцию в Абхазию, Андорру, Анголу, Аргентину, Боснию и Герцеговину, Швейцарию, Конго, Хорватию и другие страны.

ИСТОЧНИК KP.RU