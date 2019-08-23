На фестивале в Тобольске сварят 500 литров ухи и приготовят тысячу котлет

СЕГОДНЯ 16:03 2019-08-23T16:03:42+03:00

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Более 500 литров ухи и тысячу котлет из щуки приготовят для гостей седьмого регионального фестиваля «Уха-Царица». Мероприятие состоится завтра, 24 августа, на берегу реки Иртыш в тобольском туристическом комплексе «Абалак».

По информации департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, гостей ждут мастер-классы, концертная программа, выступление конного клуба и дог-шоу, танцевальный флешмоб и танцплощадка со шлягерами 80-ых, релакс-зона и детская площадка. Кроме того, здесь же разыграют огромное количество призов.

– Самое главное действо – битва сибирских рестораторов. В гастрономическом конкурсе они представят не только разнообразные виды ухи, приготовленные по старинным рецептам, но и блюда из рыбы: салаты, котлеты, расстегаи, рыбные пироги, фаршированную рыбу, – рассказали в ведомстве.

Там также сообщили, что на площадке фестиваля будут объявлены итоги фотоконкурса «Ловись, рыбка», а также состоится ярмарка-продажа местной рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU