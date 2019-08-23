2019-08-23T15:40:59+03:00
Общество

Тобольские победители конкурса на знание «Конька-Горбунка» получили призы

Главный презент – электросамокат – несказанно обрадовал его нового 10-летнего владельца
Вадим Бегун
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10-летний тоболяк выиграл конкурс на знание известной сказки. Фото - Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия».10-летний тоболяк выиграл конкурс на знание известной сказки. Фото - Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия».
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В Тобольском драматическом театре прошло награждение победителей конкурса, в рамках которого участники должны были ответить на вопросы игры, основанной на мотивах известной сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок». В нем приняли участие более полутора тысяч человек.

– Всегда хочется, чтобы наш город был передовым во всех инициативах, в том числе культурных и социальных. Такое количество тобольских участников конкурса – это показатель высокого культурного уровня города и его жителей. Приятно видеть такое стремление детей знать творчество нашего великого земляка», – отметил секретарь Тобольского местного городского отделения «Единой России», глава города Максим Афанасьев.

Обладателем электросамоката стал 10-летний Виталий Ляховец. На вручение призов мальчик пришел с семьей лишь за выигранной в конкурсе кружкой, но получил и нежданный подарок. Он, кстати, на таком транспорте еще не катался, но подросток пообещал научиться, отметили в Тюменском региональном отделении партии «Единая Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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