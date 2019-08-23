В Тобольске на рабочем месте умер сотрудник компании

СЕГОДНЯ 15:17 2019-08-23T15:17:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тобольске работник одной из организации умер прямо на рабочем месте. В этом есть вина его работодателя.

Смертельный несчастный случай произошел в Тобольске 6 августа. Работникам ООО «ЮК Инжиниринг» поручили проверить правильность расположения распределительных коробок и их внешнего состояния на наличие повреждений. В ходе выполнения работ один из них упал без сознания. После оказания первой медицинской помощи была вызвана скорая помощь, медики констатировали смерть.

– В ходе расследования выявлены нарушения. Так, система управления охраны труда и оценки рисков не разработаны, трудовой договор не содержит информации об условиях труда на рабочем месте работника, повторный инструктаж по охране труда не проводился, – рассказали в пресс-службе Государственной инспекции труда в Тюменской области.

Там также сообщили, что сейчас решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU