2019-08-23T15:17:11+03:00
Происшествия

В Тобольске на рабочем месте умер сотрудник компании

Работодатель будет привлечен к административной ответственности
Вадим Бегун
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Тоболяк умер на рабочем месте. Фото - пресс-служба Государственной инспекции труда в Тюменской области.Тоболяк умер на рабочем месте. Фото - пресс-служба Государственной инспекции труда в Тюменской области.
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В Тобольске работник одной из организации умер прямо на рабочем месте. В этом есть вина его работодателя.

Смертельный несчастный случай произошел в Тобольске 6 августа. Работникам ООО «ЮК Инжиниринг» поручили проверить правильность расположения распределительных коробок и их внешнего состояния на наличие повреждений. В ходе выполнения работ один из них упал без сознания. После оказания первой медицинской помощи была вызвана скорая помощь, медики констатировали смерть.

– В ходе расследования выявлены нарушения. Так, система управления охраны труда и оценки рисков не разработаны, трудовой договор не содержит информации об условиях труда на рабочем месте работника, повторный инструктаж по охране труда не проводился, – рассказали в пресс-службе Государственной инспекции труда в Тюменской области.

Там также сообщили, что сейчас решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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