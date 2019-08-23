Странные аббревиатуры на ценниках в магазинах заинтересовали тюменцев

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-23T14:51:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменский Роспотребнадзор провел «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей. Больше всего местных жителей интересовала расшифровка странной аббревиатуры «БЗМЖ».

По информации управления, всего к ним поступило 43 обращения. В основном тюменцев интересовало несоблюдение порядка выкладки молочной продукции без заменителя молочного жира, в том числе, отсутствие надписи «Продукция без заменителя молочного жира». Интересно, что двенадцать обратившихся вообще не понимали, что означает аббревиатуры БЗМЖ («без заменителя молочного жира»). Пришлось им объяснить.

Анализ структуры обращений по всем возрастным группам показал, что наибольший интерес представляли вопросы о необходимости разъяснения аббревиатуры БЗМЖ, на втором месте по числу обращений – тема о том, как выбирать молочную продукцию без заменителя молочного жира.

ИСТОЧНИК KP.RU