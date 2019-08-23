2019-08-23T14:27:22+03:00
Звезды

В Тюмени у театра кукол появится скульптура «Конька-Горбунка»

Автор арт-объект – заслуженный работник культуры России
Вадим Бегун
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Арт-объект "Конек-Горбунок" появится в Тюмени. Фото - Тюменское концертно-театральное объединение.Арт-объект "Конек-Горбунок" появится в Тюмени. Фото - Тюменское концертно-театральное объединение.
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В Тюмени завтра, 24 августа, в 11.00 на площади перед театром кукол состоится торжественное открытие арт-объекта «Конек-Горбунок». Для юных театралов и их родителей в честь этого организуют бесплатные интерактивные площадки по сказке Петра Ершова. Также детей ждут развлекательные программы, конкурсы, викторины и фотозоны.

Автор скульптуры Сергей Титлинов – заслуженный работник культуры России, почетный работник культуры и искусства Тюменской области.

– Волшебный конек был специально сделан небольшим по размеру: чтобы дети самостоятельно смогли на нем посидеть, держась за ушки, погладить по загривку, сфотографироваться. Скульптура получилась добрая и сказочная, она подарит массу приятных и положительных эмоций не только детям, но и всем, даже просто идущим мимо, – отметил Титлинов.

В этот день все желающие смогут посмотреть спектакль «Конек-Горбунок», а также принять участие в распродаже билетов на осенние спектакли 74-го театрального сезона, сообщили в Тюменском концертно-театральном объединении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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