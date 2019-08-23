В страховой фонд Тюменской области заложено больше тонны лесных семян

СЕГОДНЯ 13:27 2019-08-23T13:27:56+03:00

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На базе ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» для ежегодного бесперебойного лесовосстановления и лесоразведения создан страховой фонд семян лесных растений. Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, в фонде хранятся семена сосны обыкновенной, сибирской ели, сибирской лиственницы, сибирской пихты, сибирской кедровой сосны I класса качества.

Страховой фонд был создан в 2018 году региональным департаментом лесного комплекса, в рамках переданных полномочий по обеспечению воспроизводства лесов. Первоначально на хранение было заложено 200 кг семян, но уже весной 2019 года фонд увеличен на 880 кг. Благодаря страховому фонду работы по лесовосстановлению и лесоразведению, даже в случае неурожая семян лесных растений, будут проходить в плановом порядке.

Все партии семян хранятся на складе в герметичных стеклянных бутылках, на каждой из которой – внутренняя и наружная этикетки. Внутри каждой бутылки находится кобальтовый индикатор влажности, т.к. семена высокого качества хранятся сухими. На складе работает автовытяжка, которая регулирует влажность воздуха внутри повышения; все семена лесных растений учтены в специальной книге.

Учитывая то, что в фонде хранятся семена только 1 класса качества, все партии проверяют специалисты Центра защиты леса на посевные качества в соответствии с национальными стандартами в сфере лесного семеноводства. По словам инженера по охране и защите леса 1 категории Андрея Абрамова, если при повторном отборе проб выясняется, что качество семян снизилось до 2 класса, производится замена партии семян.

- Она изымается из страхового фонда, идет на посев, а фонд пополняется новой партией первого класса качества, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU