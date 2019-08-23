2019-08-23T13:34:32+03:00
Общество

Мощность очистных сооружений наращивают в Тюмени

На эти цели направлено порядка ста миллионов рублей
Вадим Бегун
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В Тюмени очистные сооружения станут мощней. Фото - "Росводоканал Тюмень".В Тюмени очистные сооружения станут мощней. Фото - "Росводоканал Тюмень".
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На единственных в городе Тюмени очистных сооружениях продолжается масштабная реконструкция. Только в этом году на эти цели направлено около 100 миллионов рублей. Эти деньги потратят на модернизацию песколовок.

- От эффективности песколовок зависит качество очистки стоков и бесперебойность, а также надежность работы оборудования. Существовавшие до этого песколовки прослужили более 40 лет, и уже не обеспечивали эффективное удаление песка, – рассказал начальник очистных сооружений водоотведения «Росводоканал Тюмень» Евгений Пугачев.

По его словам, проектная мощность действовавших песколовок – 220 тысяч кубических метров стоков в сутки, новые же позволят принимать и очищать до 260 тысяч. Он отметил, что такого запаса мощности городу хватит на несколько десятилетий вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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