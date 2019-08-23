АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию после техперевооружения резервуары для хранения нефти

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-23T13:13:57+03:00

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В Нижневартовском и Нефтеюганском управлениях магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь» завершены работы по техническому перевооружению двух резервуаров на производственных объектах в ХМАО-Югра.

В эксплуатацию введен резервуар вертикальный стальной с понтоном на ЛПДС «Самотлор» и резервуар вертикальный стальной на ЛПДС «Каркатеевы», обе емкости – объемом 20 тыс. куб. м.

Работы начались в июне 2018 года. Выполнена частичная замена металлоконструкций стенки, днища и кровли в местах, выявленных по результатам полной технической диагностики дефектов, проведено гидравлическое испытание емкостей на прочность и герметичность, нанесена антикоррозионная защита на внутреннюю и наружную поверхности, произведен монтаж кабельной продукции и обустройство обвалования и каре резервуаров. На резервуаре ЛПДС «Самотлор» смонтирован алюминиевый понтон.

Техническое перевооружение резервуарных парков ЛПДС «Самотлор» и ЛПДС «Каркатеевы» выполнялось в соответствии с программой развития АО «Транснефть – Сибирь» в целях повышения надежности эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов акционерного общества.

ИСТОЧНИК KP.RU