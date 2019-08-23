2019-08-23T13:13:57+03:00
Общество

АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию после техперевооружения резервуары для хранения нефти

Вадим Бегун
Поделиться:
Фото - АО «Транснефть – Сибирь».Фото - АО «Транснефть – Сибирь».
Изменить размер текста:

В Нижневартовском и Нефтеюганском управлениях магистральных нефтепроводов АО «ТранснефтьСибирь» завершены работы по техническому перевооружению двух резервуаров на производственных объектах в ХМАО-Югра.

В эксплуатацию введен резервуар вертикальный стальной с понтоном на ЛПДС «Самотлор» и резервуар вертикальный стальной на ЛПДС «Каркатеевы», обе емкости – объемом 20 тыс. куб. м.

Работы начались в июне 2018 года. Выполнена частичная замена металлоконструкций стенки, днища и кровли в местах, выявленных по результатам полной технической диагностики дефектов, проведено гидравлическое испытание емкостей на прочность и герметичность, нанесена антикоррозионная защита на внутреннюю и наружную поверхности, произведен монтаж кабельной продукции и обустройство обвалования и каре резервуаров. На резервуаре ЛПДС «Самотлор» смонтирован алюминиевый понтон.

Техническое перевооружение резервуарных парков ЛПДС «Самотлор» и ЛПДС «Каркатеевы» выполнялось в соответствии с программой развития АО «Транснефть – Сибирь» в целях повышения надежности эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов акционерного общества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Странные аббревиатуры на ценниках в магазинах заинтересовали тюменцев
В Тюмени у театра кукол появится скульптура «Конька-Горбунка»
Сбербанк и Брусника запустили ипотеку под 8% в квартале «Октябрьский»
Тюменские предприятия наладили контакты с партнёрами из Азербайджана
Мощность очистных сооружений наращивают в Тюмени
В страховой фонд Тюменской области заложено больше тонны лесных семян
Пьяный тюменец избил двух полицейских, приехавших на тревожный вызов
В Тюменской области стартует творческий конкурс «Ассамблея замещающих семей»
«Это что, возможно?!»: в Тюмени каток переехал ногу мужчине
Огрел девушку лопатой: тюменец чуть не убил свою супругу во время ссоры
Тюменская область полностью готова к началу нового учебного года
«Опытный руководитель»: глава Тюмени поздравил нового начальника полиции с назначением
Персидскую сирень и японскую спирею высадят на левом берегу Туры в Тюмени