2019-08-23T12:49:54+03:00
Общество

В Тюменской области стартует творческий конкурс «Ассамблея замещающих семей»

Он проводится ежегодно по инициативе Регионального центра «Семья»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области стартует творческий конкурс «Ассамблея замещающих семей»В Тюменской области стартует творческий конкурс «Ассамблея замещающих семей»Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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В Тюменской области стартовал ежегодный творческий конкурс «Ассамблея замещающих семей», который проводит региональный центр «Семья». Участие в нём могут принять семьи усыновителей, опекунов, попечителей, приёмные семьи, у которых есть несовершеннолетние дети в возрасте от 5 до 17 лет и которые имеют опыт воспитания детей-сирот не менее двух лет. Семьи должны проживать на территории Тюменской области.

Заявку и конкурсный материал для участия необходимо направить в срок со 2 по 16 сентября – именно тогда продлится первый, отборочный (муниципальный) этап. Заявки от замещающих семей, которые проживают в Тюмени и Тюменском районе, принимает Региональный центр «Семья». По всем вопросам участия необходимо обращаться по адресу: пр. Геологоразведчиков, д.14а, каб. 218, каб. 116 или по телефону: 20-14-47, 20-88-48. Семьям, которые проживают в муниципальных образованиях, необходимо подавать заявки в территориальные КЦСОН и ЦСОН.

Второй (областной) этап конкурса состоится с 17 по 23 сентября. Подведение итогов конкурса и награждение семей-победителей состоится в ноябре 2019 года в Тюмени.

Отметим, что «Ассамблея замещающих семей» проводится ежегодно по инициативе Регионального центра «Семья» при поддержке департамента социального развития Тюменской области. Конкурс направлен на повышение авторитета семьи в обществе и распространение положительного опыта отношений в семьях, которые воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, конкурс помогает укреплению традиций совместного творчества детей и родителей, распространению опыта семейного воспитания и совершенствованию взаимоотношений взрослых и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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