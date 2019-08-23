«Это что, возможно?!»: в Тюмени каток переехал ногу мужчине
В Тюмени каток наехал на ногу мужчине. Горожане недоумевают: как такое могло произойти.
Сегодня, 23 августа, в Заречном микрорайоне областного центра произошло чрезвычайное происшествие. Очевидцы, которые стали выкладывать фотографии с места происшествия, сообщают, что в районе школы №43 мужчине переехал ногу каток.
– Ходите осторожно, тюменцы, смотрите по сторонам, особенно в районе, где работает спецтехника, – советуют горожане, который стали очевидцами инцидента.
В департаменте здравоохранения по Тюменской области подтвердили факт наезда спецтехники.
– Вызов на станцию скорой помощи поступил в 12.22, бригада прибыла на место в 12.27. Пациента доставляют в Областную клиническую больницу №2, – сообщили в пресс-службе ведомства, пишет «МегаТюмень».
Комментаторы в социальных сетях выразили свою обеспокоенность за состояние здоровья пострадавшего, однако многие из них недоумевают, как такая ситуация вообще могла произойти.
ИСТОЧНИК KP.RU