2019-08-23T12:26:35+03:00
Происшествия

«Это что, возможно?!»: в Тюмени каток переехал ногу мужчине

Пациента доставили в местную больницу
Вадим Бегун
Поделиться:
Мужчина пострадал от наезда катка в Тюмени. Фото - Дмитрий Моцный.Мужчина пострадал от наезда катка в Тюмени. Фото - Дмитрий Моцный.
Изменить размер текста:

В Тюмени каток наехал на ногу мужчине. Горожане недоумевают: как такое могло произойти.

Сегодня, 23 августа, в Заречном микрорайоне областного центра произошло чрезвычайное происшествие. Очевидцы, которые стали выкладывать фотографии с места происшествия, сообщают, что в районе школы №43 мужчине переехал ногу каток.

– Ходите осторожно, тюменцы, смотрите по сторонам, особенно в районе, где работает спецтехника, – советуют горожане, который стали очевидцами инцидента.

В департаменте здравоохранения по Тюменской области подтвердили факт наезда спецтехники.

– Вызов на станцию скорой помощи поступил в 12.22, бригада прибыла на место в 12.27. Пациента доставляют в Областную клиническую больницу №2, – сообщили в пресс-службе ведомства, пишет «МегаТюмень».

Комментаторы в социальных сетях выразили свою обеспокоенность за состояние здоровья пострадавшего, однако многие из них недоумевают, как такая ситуация вообще могла произойти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Странные аббревиатуры на ценниках в магазинах заинтересовали тюменцев
В Тюмени у театра кукол появится скульптура «Конька-Горбунка»
Сбербанк и Брусника запустили ипотеку под 8% в квартале «Октябрьский»
Тюменские предприятия наладили контакты с партнёрами из Азербайджана
Мощность очистных сооружений наращивают в Тюмени
В страховой фонд Тюменской области заложено больше тонны лесных семян
АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию после техперевооружения резервуары для хранения нефти
Пьяный тюменец избил двух полицейских, приехавших на тревожный вызов
В Тюменской области стартует творческий конкурс «Ассамблея замещающих семей»
Огрел девушку лопатой: тюменец чуть не убил свою супругу во время ссоры
Тюменская область полностью готова к началу нового учебного года
«Опытный руководитель»: глава Тюмени поздравил нового начальника полиции с назначением
Персидскую сирень и японскую спирею высадят на левом берегу Туры в Тюмени