«Это что, возможно?!»: в Тюмени каток переехал ногу мужчине

СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-23T12:26:35+03:00

Мужчина пострадал от наезда катка в Тюмени. Фото - Дмитрий Моцный.

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В Тюмени каток наехал на ногу мужчине. Горожане недоумевают: как такое могло произойти.

Сегодня, 23 августа, в Заречном микрорайоне областного центра произошло чрезвычайное происшествие. Очевидцы, которые стали выкладывать фотографии с места происшествия, сообщают, что в районе школы №43 мужчине переехал ногу каток.

– Ходите осторожно, тюменцы, смотрите по сторонам, особенно в районе, где работает спецтехника, – советуют горожане, который стали очевидцами инцидента.

В департаменте здравоохранения по Тюменской области подтвердили факт наезда спецтехники.

– Вызов на станцию скорой помощи поступил в 12.22, бригада прибыла на место в 12.27. Пациента доставляют в Областную клиническую больницу №2, – сообщили в пресс-службе ведомства, пишет «МегаТюмень».

Комментаторы в социальных сетях выразили свою обеспокоенность за состояние здоровья пострадавшего, однако многие из них недоумевают, как такая ситуация вообще могла произойти.

ИСТОЧНИК KP.RU