Огрел девушку лопатой: тюменец чуть не убил свою супругу во время ссоры

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-23T12:03:17+03:00

Тюменец чуть не прибил свою возлюбленную лопатой. Фото - pixabay.com.

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В Тюменской области мужчина повздорил со своей гражданской супругой. Если бы не мать потерпевшей, тюменец бы забил свою возлюбленную лопатой.

В Омутинском районе полицейские патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, угрожавшего убийством гражданской супруге. Они же рассказали, что в доме по улице Пролетарская села Вагай между сожителями произошел скандал.

– Потерпевшая начала высказывать супругу свои претензии. В разгар спора мужчина взял из сеней лопату и ударил по лицу женщины, при этом угрожая ей убийством. Только выбежавшая на крики мать смогла остановить избиение и вызвать полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении 45-летнего ранее судимого жителя села Вагай возбуждено уголовное дело. Ему «светит» до двух лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU