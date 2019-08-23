Пьяный тюменец избил двух полицейских, приехавших на тревожный вызов

СЕГОДНЯ 12:50 2019-08-23T12:50:13+03:00

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В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Заводоуковска. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителей власти.

– В начале августа этого года двое участковых уполномоченных полиции приехали в дом по улице Блюхера города Заводоуковска по сообщению местной жительницы, которая жаловалась на побои со стороны сына. Правоохранители, находившиеся в форме, встретили обвиняемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он начал оскорблять полицейских, а после и вовсе ударил одного участкового в грудь, второму же нанес удар по лицу, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело скоро передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU