2019-08-23T11:35:38+03:00
Общество

Тюменская область полностью готова к началу нового учебного года

Абсолютно все учреждения прошли проверку и обследование специальной комиссией
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область полностью готова к началу нового учебного годаТюменская область полностью готова к началу нового учебного годаФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Тюменская область полностью готова к началу нового 2019-2020 учебного года. Об этом на заседании президиума регионального правительства, которое провёл губернатор Александр Моор, сообщил директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер. По его словам, абсолютно все учреждения прошли проверку и обследование специальной комиссией. Своих первых учеников примут две новые школы – в Тюмени и Заводоуковске, а также новый спортивный корпус тюменской школы №5.

- Детские сады, школы, профессиональные и высшие учебные заведения примут более 413 тысяч человек, в школы Тюменской области придут 213 тысяч детей, - отмечает Алексей Райдер. - Впервые в 2019 году за парты сядут 24 556 первоклассников, что на 1120 больше, чем в 2018 году.

Перед новым учебным годом в 50-ти школах, 33-х детских садах и 9-ти учреждениях среднего профессионального образования проведён капитальный ремонт, обновляется парк школьных автобусов. В 182 школы и 59 детских садов поступило новое оборудование.

- В ходе реализации региональной составляющей национального проекта «Образование» в Тюменской области предстоит воплотить в жизнь масштабные планы по строительству новых школ, создать современные условия для творческого, интеллектуального и профессионального развития как детей, так и педагогов, - подчеркнул Александр Моор.

Своеобразные аналоги кванториумов – центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» - появятся в 28 сельских школах; откроются 60 современных школьных лабораторий – науколабов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в рамках реализации национального проекта «Образование» в Тюменской области ведется строительство и реконструкция пяти детских садов, четырех школ, одного спортивного комплекса. Кроме того, идет разработка проектной документации еще по 40 объектам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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