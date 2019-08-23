«Опытный руководитель»: глава Тюмени поздравил нового начальника полиции с назначением

СЕГОДНЯ 11:35 2019-08-23T11:35:22+03:00

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Градоначальник Руслан Кухарук поздравил с назначением полковника полиции Евгения Козлова, который теперь будет трудиться в должности начальника УМВД. Накануне, 22 августа, новый глава был представлен в торжественной обстановке личному составу.

В Тюмени нового начальника полиции поздравил мэр города. Фото пресс-служба администрации города Тюмени.

– Евгений Козлов – опытный руководитель, способный решать поставленные перед ним задачи профессионально и оперативно, – подчеркнул начальник регионального управления МВД Юрий Алтынов. Руслан Кухарук в свою очередь поблагодарил присутствующих полицейских за работу на мероприятиях, которые прошли в честь празднования юбилея Тюменской области.

В Тюмени нового начальника полиции поздравил мэр города. Фото пресс-служба администрации города Тюмени.

– Много было задействовано площадок, их посетили тысячи людей. Мероприятия прошли успешно, отзывы тюменцев и гостей города положительные. Подготовка к ним и сами дни торжеств потребовали огромных организационных усилий, и вы справились с поставленными задачами – жители чувствовали себя безопасно, – сообщил мэр. Он также выразил уверенность, что опыт, знания и компетенция, которыми обладает новый глава тюменской полиции Евгений Козлов, позволят решать оперативно те задачи, которые ставят местные жители в части обеспечения безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU