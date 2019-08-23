2019-08-23T11:10:20+03:00
Общество

Персидскую сирень и японскую спирею высадят на левом берегу Туры в Тюмени

Сейчас рабочие вырубают старый ивняк
Вадим Бегун
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Пять сортов сирени высадят на тюменской набережной. Фото - ГУС Тюменской области.Пять сортов сирени высадят на тюменской набережной. Фото - ГУС Тюменской области.
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Тюменские строители рассказали подробности благоустройства левого берега Туры. Стало известно, что здесь высадят пять сортов сирени, декоративные кустарники барбариса, чубушника, спиреи японской, а также липы, яблони, ивы и рябины. Общая площадь озеленения составит более двух с половиной тысяч квадратных метров.

Левый берег тюменской реки покроют натуральным газоном и декоративной щепой, здесь же установят клумбы с цветами. А пока рабочие начинают вырубать старый ивняк и высокорослые деревьев. Оказалось, что каждый год этот участок берега топит, поэтому многие деревья пришли в негодность.

– После получения порубочного билета строители заплатят взнос за вынужденную вырубку деревьев и кустарников. Эти средства дополнительного будут направлены на проведение компенсационного озеленения, – рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области, добавив, что восполнение утраченных зеленых насаждений проводится не позднее 2,5 лет

Там также рассказали, что на левом берегу Туры появятся спортивные плоскостные сооружения, дорожно-тропиночная сеть, видовая площадка. Территорию поделят на три зоны: детскую, тихую и активную. Горожане смогут побывать на смотровой площадке, детской игровой и площадке отдыха, а также в зоне многофункциональных холмов и скейт-парке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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