Капсулу с посланием, пролежавшую в земле 20 лет, вскроют в Тюмени
В Тюмени пройдет встреча комсомольских поколений. Ее центральным событием станет вскрытие капсулы с посланием к потомкам, написанным 20 лет назад.
Мероприятие состоится завтра, 24 августа, в Комсомольском сквере. Кстати, на месте старой капсулы будет заложена новая – с посланием в 2044 год.
– История комсомола – это история тысяч людей, объединенных масштабной целью. Такой, как ударные комсомольские стройки, центром которых в двадцатом веке стал наш регион. Если вы молоды душой, дорожите дружбой вне зависимости от возраста, ждем вас на встрече комсомольских поколений, – сообщили в Тюменском концертно-театральном объединении.
Здесь же, в Комсомольском сквере, для гостей и жителей областного центра состоится концерт, где выступят вокальные ансамбли, хореографические коллективы и сольные исполнители региона. Торжественные мероприятия начнутся в 11.00.
Напомним, что в эти дни отмечается 100-летие со дня образования Тюменского комсомола.
ИСТОЧНИК KP.RU