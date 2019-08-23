2019-08-23T11:03:23+03:00
Звезды

Капсулу с посланием, пролежавшую в земле 20 лет, вскроют в Тюмени

В городе пройдет концерт, посвященный 100-летию областного комсомола
Вадим Бегун
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В Тюмени состоится встреча комсомольских поколений. Фото предоставлено ТКТО.В Тюмени состоится встреча комсомольских поколений. Фото предоставлено ТКТО.
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В Тюмени пройдет встреча комсомольских поколений. Ее центральным событием станет вскрытие капсулы с посланием к потомкам, написанным 20 лет назад.

Мероприятие состоится завтра, 24 августа, в Комсомольском сквере. Кстати, на месте старой капсулы будет заложена новая – с посланием в 2044 год.

– История комсомола – это история тысяч людей, объединенных масштабной целью. Такой, как ударные комсомольские стройки, центром которых в двадцатом веке стал наш регион. Если вы молоды душой, дорожите дружбой вне зависимости от возраста, ждем вас на встрече комсомольских поколений, – сообщили в Тюменском концертно-театральном объединении.

Здесь же, в Комсомольском сквере, для гостей и жителей областного центра состоится концерт, где выступят вокальные ансамбли, хореографические коллективы и сольные исполнители региона. Торжественные мероприятия начнутся в 11.00.

Напомним, что в эти дни отмечается 100-летие со дня образования Тюменского комсомола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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