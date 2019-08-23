В Тюменской области стали чаще убивать

СЕГОДНЯ 08:51 2019-08-23T08:51:08+03:00

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В Тюменской области отмечен рост тяжких преступлений. Большинство из них совершены на бытовой почве.

Тюменские прокуроры провели совещание по вопросам предотвращения тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья. В ведомстве привели печальную статистику. Так, по итогам семи месяцев этого года в регионе на 6,7% зафиксирован общий рост преступлений – с 14 590 до 15 566, из них убийств – на 6,8% (с 59 до 63), случаев причинения тяжкого вреда здоровью – на 4,7% (с 214 до 224), в том числе со смертельным исходом – на 23,3% (с 30 до 37).

– Большинство тяжких и особо тяжких насильственных преступлений совершаются на бытовой почве, в общественных местах, на улицах, лицами, находящимися в состоянии опьянения, а также ранее судимыми, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что по итогам совещания руководителями правоохранительных органов выработан комплекс дополнительных мер по профилактике различных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU