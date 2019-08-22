2019-08-22T21:25:12+03:00
Экономика

Тюменская область и «Ростех» реализуют соглашение о сотрудничестве

Стороны работают сразу по нескольким направлениям
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область и «Ростех» реализуют соглашение о сотрудничествеТюменская область и «Ростех» реализуют соглашение о сотрудничествеФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Тюменская область и компания «Ростех» реализуют соглашение о сотрудничестве. В числе основных направлений взаимодействия - цифровизация здравоохранения, оснащение медицинских учреждений современным оборудованием и внедрение технологий умного и безопасного города, интеллектуальных транспортных систем.

Как отметил на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко, Ростех имеет обширный опыт реализации инфраструктурных проектов, которые повышают качество, комфорт и безопасность жизни людей.

- Тюменская область – один из лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в России и активно внедряет передовые практики, - отмечает Сергей Сахненко. – Уверен, компетенции и наработки Ростеха будут способствовать успешному решению задач, стоящих перед Тюменской областью в рамках национальных приоритетных проектов.

По словам Александра Моора, конкуренция на рынке цифровых технологий требует от информационной отрасли России значительных изменений, мобилизации ресурсов для создания перспективного отечественного оборудования и систем.

- Продукция корпорации Ростех и её инновационные разработки – одни из основополагающих для национальных проектов и Тюменская область в своей деятельности может использовать передовые решения и разработки. Регион активно движется в сфере цифровизации здравоохранения, повышения комфортности и безопасности городской среды, - подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что взаимодействие с госкорпорацией позволит сопоставить имеющийся опыт, выработать наиболее оптимальный вектор, чтобы быстро и с пользой для людей двигаться дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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