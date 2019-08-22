2019-08-22T20:58:14+03:00
Общество

Тюменский «Дамский» сыр получил серебряную медаль на всероссийском фестивале «Сыр Пир Мир»

Мероприятие прошло в Истринском районе Московской области
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменский «Дамский» сыр получил серебряную медаль на всероссийском фестивале «Сыр Пир Мир». Фото: signor-giovanni.ruТюменский «Дамский» сыр получил серебряную медаль на всероссийском фестивале «Сыр Пир Мир». Фото: signor-giovanni.ru
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Сыр «Дамский», производства тюменской сыроварни «Siньор Джованни» получил серебряную медаль на фестивале «Сыр Пир Мир», который прошёл с 10 по 12 августа в Истринском районе Московской области. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, в фестивале приняли участие более 140 сыроварен, которые представили на суд жюри и посетителей свыше 500 образцов сыра.

Для того, чтобы выбрать лучший сыр, 50 человек – профессионалы из Франции, Италии, Швейцарии и России и экспертное жюри – работали в течение трёх дней. Именно они присудили «серебро» тюменскому сыру.

Стоит отметить, что инвестиционный проект «Сырная душа» реализовал индивидуальный предприниматель Иван Рожков в 2017 году. Позднее его переименовали в гастрономическую мастерскую «Siньор Джованни». Сегодня мастерская производит сыры ручной работы из отборного фермерского молока по авторским рецептам и с использованием отечественного оборудования.

В ассортименте сыроварни – более 20 сортов сыра, включая мягкие, сыры для жарки, сыры с белой плесенью и твёрдые с различными наполнителями. Сыровары мастерской уже не раз становились участниками разных конкурсов и гастрономических фестивалей, и даже одержали победу в номинации «Новый вид продукции 2018». По мнению тюменских сыроваров, участие в таком масштабном фестивале для наших сыроваров – не только огромный опыт, но и налаживание деловых контактов и повышение привлекательности тюменской продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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