Для детей-инвалидов по зрению пройдёт реабилитационный квест

СЕГОДНЯ 20:44 2019-08-22T20:44:52+03:00

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Реабилитационный квест «Могу всё знать» для детей-инвалидов по зрению и детей членов ВОС от 7 до 12 лет состоится 23 августа в Тюменской местной организации Всероссийского общества слепых. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, квест направлен на формирование у детей активной жизненной и гражданской позиции на личном примере незрячих сотрудников ВОС и активизацию познавательной и мыслительной деятельности детей.

Кроме того, деткам продемонстрируют технические средства реабилитации и мобильные приложения, которые способны облегчить жизнь и быт незрячих людей.

Ребят ждёт несколько станций квеста: «Цифровая», «Восовская», «Добрый доктор», «Дворец книг», «Аудиомания» и «Бытовая». Дети смогут познакомиться с флагом, гимном и деятельностью ВОС, сделать упражнения глаз, тифлозарядку и самомассаж, познакомиться с сервисом аудиокниг, на котором содержатся доступные для скачивания аудиокниги, и с устройствами для записи учебных и игровых материалов, а также сыграть в игру на тему «Личная гигиена».

По окончании квеста исполняющая обязанности председателя Тюменской городской организации ВОС Наталья Сергеева поздравит детей с наступающим учебным годом и вручит подарочные наборы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что филиал регионального центра «Семья» - «Дом социальной реабилитации семей и детей «Борки» (бывший Борковский детский дом) сегодня, 22 августа, отметил своё 86-летие.

ИСТОЧНИК KP.RU