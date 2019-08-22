2019-08-22T20:27:00+03:00
Общество

Дому социальной реабилитации семей и детей «Борки» исполнилось 86 лет

В рамках празднования состоялась практическая конференция «Шаг в будущее»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Дому социальной реабилитации семей и детей «Борки» исполнилось 86 летДому социальной реабилитации семей и детей «Борки» исполнилось 86 летФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Филиал регионального центра «Семья» - «Дом социальной реабилитации семей и детей «Борки» (бывший Борковский детский дом) сегодня, 22 августа, отметил своё 86-летие. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в рамках празднований проходит ежегодная региональная практическая конференция «Шаг в будущее» по организации социальной реабилитации детей-сирот, находящихся в учреждениях.

В мероприятии принимают участие сотрудники, воспитанники и выпускники «Борков», представители учреждений социальной сферы, ведомств системы профилактики, друзья и партнёры учреждения со всей Тюменской области. Как отметила директор центра «Семья» Елена Перминова, специалисты продемонстрируют успешный опыт работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

- Наша задача — помочь ребятам научиться самостоятельности, подготовить их к жизни за стенами нашего учреждения, дать необходимые знания и привить навыки, которые помогут выпускнику комфортно чувствовать себя в обществе. На празднике мы представим направления, которые реализуем с целью помочь выпускнику стать социально активным, творческим, спортивным, целеустремленным, самостоятельным и ответственным, - отметила Елена Перминова.

На практической конференции гостям представили направления работы филиала по развитию социального и личностного потенциала выпускника. Все они разработаны для успешной интеграции воспитанников в современное общество и развития навыков, необходимых для самостоятельной жизни.

Работали и презентационные площадки. Гости вместе с детьми смогли принять участие в творческих мастер-классах по гончарному и швейному мастерству, декоративному мастерству, а также в спортивных тренировках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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