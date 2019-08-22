2019-08-22T20:13:40+03:00
Общество

Александр Моор поздравил земляков с Днём Государственного флага РФ

Глава региона подчеркнул, что это символ нашей Родины
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор поздравил земляков с Днём Государственного флага РФАлександр Моор поздравил земляков с Днём Государственного флага РФФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с Днём Государственного флага Российской Федерации. В своём поздравлении глава региона отметил, что флаг, как гимн и герб, дорог каждому россиянину, ведь это символ нашей Родины.

- Это предмет гордости и единства многонационального народа нашей страны. Легендарный триколор напоминает нам о героических победах и свершениях Отечества, выражает наше чувство любви к России, - подчеркнул губернатор.

По словам Александра Моора, тюменцы – настоящие патриоты. Своим каждодневным плодотворным трудом, достижениями в науке, производстве, спорте и творчестве вносят достойный вклад в развитие страны. Глава региона пожелал жителям Тюменской области здоровья, счастья, мира и добра.

- Пусть в нашей жизни будет как можно больше побед и важных событий, которые мы знаменуем поднятием флага России! – отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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