2019-08-22T16:38:33+03:00
Звезды

В Тюменской области состоится ежегодная всероссийская акция «Ночь кино – 2019»

Покажут «Домового», «Полицейского с Рублёвки» и «Балканский рубеж»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области состоится ежегодная всероссийская акция «Ночь кино – 2019»В Тюменской области состоится ежегодная всероссийская акция «Ночь кино – 2019»Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Ежегодная всероссийская акция «Ночь кино – 2019» состоится 24 августа 2019 на территории 22 муниципальных образований Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе департамента культуры Тюменской области, более чем на 80 площадках региона покажут картины российского производства, которые были отобраны по результатам голосования на сайте ТАСС.

Первое место в народном онлайн-голосовании занял фильм «Балканский рубеж» Андрея Волгина, второе – «Домовой» Евгения Бедарева. Замыкает тройку комедия «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова. В Тюмени акция «Ночь кино – 2019» пройдёт в концертном зале Дома культуры «Поиск» (ул. Александра Пушкина, 10). В 18 часов здесь покажут «Домового», в 20 часов – «Балканский рубеж», а в 22.30 – «Полицейского с Рублёвки».

Второй площадкой акции станет Центр культуры и искусства «Современник». В 18 часов здесь состоится викторина «Мультпланета». Гости акции поделятся на две команды, ответят на вопросы, связанные с сюжетами любимых мультиков и выполнят увлекательные задания. В 19 часов состоится тематическая программа «Мой любимый фильм», где творческие коллективы города выступят с музыкальными и танцевальными номерами. В 20 часов стартует показ «Домового», в 22 часа – «Полицейского с Рублёвки».

В Тобольске кинопоказы пройдут в кинотеатре «Апельсинема», доме культуры «Синтез» и в Центре сибирско-татарской культуры. Ялуторовск ждёт гостей в кинотеатре «Юбилейный», Заводоуковск – в кинотеатре «Сибирь», а жителей Ишима ждут в Городском доме культуры и кинотеатре «Авалон».

ИСТОЧНИК KP.RU

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