В Тюмени назначен новый начальник УМВД России по городу

СЕГОДНЯ 16:35 2019-08-22T16:47:46+03:00

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В областном центре назначен новый начальник УМВД России по городу Тюмени. Им стал полковник полиции Евгений Козлов. Сегодня начальник областного полицейского главка Юрий Алтынов представил его личному составу в торжественной обстановке.

- Евгений Владимирович опытный руководитель, способный решать поставленные перед ним задачи профессионально и оперативно, - отметил в своем напутственном слове Юрий Алтынов.

Евгений Козлов родом из Тюменской области, отметили в пресс-службе УМВД России по Тюмени. Он родился 06 августа 1979 года в с. Викулово, Викуловского района.

В 2000 году окончил Тюменский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних, дел начал в РОВД Тюменской области в должности оперуполномоченного отделения Уголовного розыска. С момента назначения на должность оперуполномоченного в 2000 году Евгений Владимирович служил в уголовном розыске и не менял направления своей деятельности.

В 2007 году был назначен на должность первого заместителя начальника отдела - начальник криминальной милиции отдела внутренних дел по Викуловскому району Тюменской области. Через год занял должность первого заместителя начальника ОВД – начальника криминальной милиции ОВД «Тюменский».

С 2012 по 2018 год Евгений Владимирович руководил Межмуниципальным отделом МВД России «Тюменский». В 2018 году был назначен на должность начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Тюменской области.

С 22 августа 2019 года приказом УМВД России по Тюменской области назначен на должность начальника УМВД России по городу Тюмени. Евгений Козлов неоднократно поощрялся руководством МВД Российской Федерации и Управления МВД России по Тюменской области, имеет государственные награды: медаль «За отличие в службе» I, II и III степеней.

ИСТОЧНИК KP.RU