«Superstar 2.0»: тюменские пенсионеры станут звёздами шоу-бизнеса

СЕГОДНЯ 15:51 2019-08-22T15:51:26+03:00

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У креативных и ярких людей старшего возраста появилась возможность заявить о себе и продемонстрировать безграничный талант в новом уникальном шоу-проекте «Superstar 2.0». Как сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области, проект реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», организатором выступил Тюменский областной геронтологический центр.

Кастинг участников состоится 28 августа в 15 часов по адресу: ул. Водопроводная, 25. В жюри, перед которым выступят новоявленные звёзды, войдут представители популярных творческих коллективов и главный эксперт проекта – президент «STOCK CLUB», продюсер, шоумен и организатор мероприятий Октябрист Якубов. Наставниками проекта выступят действующие резиденты клуба (вокалисты, танцоры, барабанщики, цирковые артисты и мастера оригинальных жанров). Именно им предстоит отобрать талантливых виртуозов старшего поколения в свои команды.

В течение нескольких недель звёзды 55+ и представители современного шоу-бизнеса приготовят совместные зажигательные выступления. Итогом проекта станет Областной праздничный форум «На 55 с плюсом!» (1 октября), где новоиспечённые артисты покажут мастерство перевоплощения, невероятные образы и оригинальные разножанровые номера.

Отметим, что шоу-проект «Superstar 2.0» проект, который собирает на одной площадке горожан старшего поколения, представителей шоу-бизнеса и креативной индустрии. Благодаря ему каждый желающий может заявить о себе и продемонстрировать свои экстраординарные способности. В прошлом сезоне, например, тюменские пенсионеры исполняли битбокс, читали рэп и выступали с авторским стендапом.

ИСТОЧНИК KP.RU